Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - In Baucontainer eingedrungen

Heek (ots)

Einbrecher haben am Wochenende in Heek zwei Baucontainer aufgebrochen. Zu der Tat kam es auf dem Gelände einer Baustelle an der Straße Stroot. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten eine Schlagbohrmaschine der Marke Bosch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02861) 9000.

