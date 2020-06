Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Bischoffen-Niederweidbach- Regionaler Verkehrsdienst kontrolliert: Quads und Motorräder aus dem Verkehr gezogen

Dillenburg (ots)

Am Samstag (20.06.2020) kontrollierten Polizisten der Regionalen Verkehrsdienste Lahn-Dill und Marburg auf der Bundesstraße 255 auf der "Zollbuche" und auf der Landesstraße 3053 an der Zuführungsstrecke zum Aartalsee. Zwischen 12:30 Uhr und 17:30 kontrollierten die Beamten überwiegend Zweiräder. Auf dem Streckenabschnitt der B255 von Gladenbach in Richtung der "Zollbuche" überwachten sie das bestehende Überholverbot. Zwei Motorradfahrer überholten gleich mehrere Autos und wurden auf der Zollbuche gestoppt. Auf beide Männer kommt nun ein Bußgeld von 70 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister zu. Insgesamt kontrollierten die Beamten 37 Zweiräder, 15 waren zu beanstanden. Drei Motorradfahrer aus den Landkreisen Hersfeld-Rothenburg, Marburg-Biedenkopf und Gießen mussten ihre Zweiräder vor Ort stehen lassen. Alle hatten die Abgasanlagen verändert. Am auffallendsten und lautesten war ein Harley-Fahrer, der eine Zubehörabgasanlage, ohne die erforderliche Genehmigung, verbaut hatte. Noch nicht zu sehen, jedoch deutlich zu hören waren drei Fahrzeuge in Höhe des "Aartal-Grills" die sich der Kontrollstelle näherten. Zwei der drei Quads verursachten einen exorbitanten Lärmpegel. Nach einer Standgeräuschmessung war ersichtlich, dass die jeweils eingetragenen Standgeräusche von 84 dB tatsächlich bis zu 106 dB betrugen. Die beiden aus Ehringshausen stammenden Fahrer mussten ihre Quads jeweils mit einem Abschleppdienst vom Aartalsee nach Hause transportieren lassen, da auch ihre Fahrt durch die Ordnungshüter beendet wurde. Durch die Veränderungen der Abgasanlagen erlöscht die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge.

Drei Zweiradveteranen aus Gießen kontrollierten die Verkehrspolizisten. Die drei Brüder, alle bereits um die 60 Jahre alt, spulen gemeinsam pro Jahr mehrere tausend Kilometer ab. Die Brüder waren auf die am Tag zuvor (19.06.2020) angebrachten Präventionsbanner "Du hast es in der Hand" aufmerksam geworden. Die Drei zeigten sich begeistert von der Aktion und sind nun stolze Träger der Präventionsarmbänder.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

