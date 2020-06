Polizei Mettmann

POL-ME: Betrunken mit gestohlenem E-Bike auf Diebestour -Monheim-2006031

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass in der Nacht zu Samstag, 06.06.2020, nach kurzem Fluchtversuch ein Täter nach einem Baustellendiebstahl festgenommen werden konnte. Gegen 02:30 Uhr informierte ein Zeuge telefonisch die Polizei, dass er eine männliche Person auf einer Baustelle an der Hofstraße in Monheim beobachte, die sich dort in verdächtiger Weise an einem Stromkabel zu schaffen macht. Das Stromkabel wurde schlussendlich mit einem Werkzeug durchtrennt und in einen bereitgestellten Anhänger geladen, der sich hinter einem E-Bike befand. Die herbeigerufene Polizei konnte den gerade davonradelnden Tatverdächtigen stoppen und die Flucht vereiteln. Eine Überprüfung der Person und des E-Bikes vor Ort ergaben, dass es sich um einen 23-jährigen Solinger handelt, der sich mit E-Bike und Anhänger nach Monheim auf Diebestour begeben hatte. Erschwerend kommt hinzu, dass das E-Bike als gestohlen gemeldet ist und der Tatverdächtige zudem alkoholisiert ist und auch Drogen konsumiert haben soll. Der nächtliche Beutezug endete für den Solinger nach vorläufiger Festnahme auf der Polizeiwache Langenfeld, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Ermittlungstätigkeit der Kriminalpolizei wurde der Tatverdächtige im Laufe des Samstagvormittags entlassen. Den Heimweg musste er zu Fuß antreten, da das E-Bike und der Anhänger sichergestellt wurden. Den Solinger erwarten nun zwei Strafverfahren, wegen des gestohlenen E-Bikes und dem versuchten Kabeldiebstahl, bei dem ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden war.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell