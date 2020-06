Polizei Mettmann

POL-ME: Diebstahl wurde sofort bemerkt, Täter entkamen dennoch mit gestohlenem AMG Mercedes - Langenfeld - 2006029

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend des 04.06.2020, gegen 23.15 Uhr, kam es am Hagebuttenweg im Langenfelder Ortsbereich Immigrath zum Komplettdiebstahl eines Mercedes AMG GLE 63 S, in dem sich zur Tatzeit leider auch der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) befand. Der mit "Keyless-Go-Funktion" ausgestattete Luxus-SUV parkte zu dieser Zeit verschlossen auf einem Parkstreifen der Sackgasse. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den ehemals weißen, nachträglich aber komplett anthrazit-grau folierten AMG-Mercedes öffnen, starten und wegfahren konnten, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Der Halter des Mercedes hörte zur Tatzeit das Starten und die typischen Motorengeräusche seines Fahrzeugs vor der Haustüre. Als er nach seinem AMG GLE 63 S schaute, sah er, wie sich der Wagen mit hoher Geschwindigkeit und ohne Fahrzeugbeleuchtung entfernte. Zwar nahm der Bestohlene mit einem anderen Fahrzeug sofort die Verfolgung seines gestohlenen SUVs auf, jedoch verlor sich dessen Spur bereits im Bereich Wacholderstraße, wo der stark motorisierte AMG außer Sicht geriet.

Seit dem Diebstahl und der letzten Sichtung fehlt jede weitere Spur von dem anthrazit-grauen AMG Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen ME-FX 82. Der Zeitwert des vier Jahre alten GLE 63 S, der zur Tatzeit eine Laufleistung von etwa 37.000 Kilometern auf dem Tachometer hatte, wird mit 80.000,- Euro angegeben.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen AMG-Mercedes vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes, wie auch überörtliche Fahndungsmaßnahmen wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug, Fahrzeugschein und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten AMG-Mercedes, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

