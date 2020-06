Polizei Mettmann

POL-ME: Durchsuchungsmaßnahmen mit Spezialeinheiten am frühen Morgen - Mettmann - 2006028

In einem beim Ratinger Kriminalkommissariat (KK 22) geführten Ermittlungsverfahren wegen illegalem Waffenbesitz, kam es am frühen Freitagmorgen des 05.06.2020, um 06.00 Uhr, zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen in der Kreisstadt Mettmann. Unterstützt durch Spezialeinheiten (SEK), Bereitschaftspolizei und einen Diensthund, wurden dort zeitgleich die Wohnung eines Beschuldigten sowie die benachbarten Räume eines örtlichen Kulturvereins an der Hammerstraße durchsucht.

Nach den im Straf- und Ermittlungsverfahren erwirkten Gerichtsbeschlüssen sollten Beweismittel gesucht, gefunden, sichergestellt oder beschlagnahmt werden. Tatsächlich führten die morgendlichen Durchsuchungen und Ermittlungen dann auch zur Auffindung und Sicherstellung von Waffen, Drogen, Bargeld sowie weiteren Beweismitteln.

Die schlagartig durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen wurden aus Gründen polizeilicher Eigensicherung von Spezialeinheiten (SEK) und Unterstützungskräften Bereitschaftspolizei durchgeführt. Hierfür kam es zu kurzfristigen Verkehrssperrungen im Bereich Hammer- und Schwarzbachstraße, von denen der beginnende Berufsverkehr und der öffentliche Personennahverkehr aber nur geringfügig beeinträchtigt wurden. Die Verkehrsmaßnahmen konnten nach nur wenigen Minuten wieder beendet werden.

Der Gesamteinsatz verlief ohne besondere Zwischenfälle und endete gegen 08.20 Uhr. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen im eingeleiteten Strafverfahren dauern weiterhin an. Weitere Einzelheiten und Informationen stehen dazu aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell leider nicht zur Verfügung.

