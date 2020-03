Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Fahrzeugdiebe stehlen VW Multivan- Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Roter Torweg 04./05.03.20

In der Nacht zum Donnerstag entwendeten unbekannte Täter in Helmstedt einen VW Bus vom Typ Multivan. Das knapp zwei Jahre alte in gelb lackierte Fahrzeug habe einen Wert von etwa 50.000 Euro, so ein Ermittler. Der VW Bus sei gegen 19:30 Uhr am Straßenrand in der Straße Roter Torweg nahe der Chardstraße abgestellt worden. Noch um 22 Uhr beim Spazierengehen mit seinem Hund habe der Bus an seinem Platz gestanden, berichtete der Besitzer den Polizisten. Morgens um 07.20 Uhr wurde der Diebstahl schließlich bemerkt. Die Polizei Helmstedt nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 05351-5210 entgegen.

