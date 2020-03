POL-WOB: Unfall auf der Lessingstraße - zwei Leichtverletzte

Polizei Wolfsburg

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von 25.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in der Innenstadt. Den Ermittlungen nach krachte ein 43 Jahre alter Golf-Fahrer aus Wolfsburg auf der Lessingstraße im Bereich der Einmündung zur Seilerstraße in die Fahrerseite einer 50-jährigen Tiguan-Fahrerin. Zeugen berichteten, dass der 43-Jährige in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße unterwegs war, als die Wolfsburgerin aus der Seilerstraße kommend verkehrswidrig die Straße überquerte und nicht der vorgeschriebenen Fahrtrichtung folgte. Beide Beteiligte wurden im Klinikum ambulant behandelt. Der Golf war nach der Karambolage nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

