Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Beierstedt: Unbekannte entwenden Zigarettenautomaten

Wolfsburg (ots)

Beierstedt, Hinter der Schmiede 29.02./01.03.20

In der Nacht zum Sonntag wurde in Beierstedt bei Schöningen von unbekannten Tätern ein Zigarettenautomat demontiert. Den Inhalt aus zahlreichen Zigarettenschachteln und Münzgeld plünderten die Diebe auf einem Feldweg in Richtung Aussichtsturm Heeseberg. Den ersten Erkenntnissen nach befand sich der Automat an einer Scheunenwand in der Straße Hinter der Schmiede. Ein 55-jähriger Spaziergänger hatte den aufgebrochenen Behälter am Sonntagmorgen in der Feldmark aufgefunden. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Polizei Jerxheim unter der Rufnummer 05354-994980.

