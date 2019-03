Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Festnahme nach Streit am ZOB

Neumünster (ots)

190327-1-pdnms Festnahme nach Streit am ZOB

Neumünster. Passanten meldeten der Polizei Dienstag (26.03.19, gegen 17.35 Uhr) eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten hinter der Holstengalerie am ZOB. Mehrere Funkwagenbesatzungen begaben sich zum Einsatzort. Zu dem Zeitpunkt entfernten sich die jungen Leute. Einige Personalien wurden dennoch festgestellt. Die Sachverhaltsaufklärung gestaltete sich schwierig, da die Beteiligten der Polizei gegenüber keine konkreten Angaben machen wollten. Maßgeblich beteiligt waren offenbar zwei 18-Jährige. Einer soll mit einem Messer gedroht, der andere sich mit einem Fahrrad verteidigt haben. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort wurden Fahrzeugschlüssel gefunden, die aus einem Einbruch in ein Autohaus in der Kieler Straße in der Nacht zum Dienstag (Nacht zum 26.03.19) stammen. In der Nacht wurden von dem Betriebsgelände auch zwei nicht zugelassene Autos gestohlen, die aufgrund der Angaben eines tatverdächtigen 16-Jährigen in Neumünster aufgefunden wurden. Die Ermittlungen dauern an. Alle beteiligten Personen sind bereits wegen verschiedener Delikte bekannt.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell