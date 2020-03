Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Büddenstedt: Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Büddenstedt, Alversdorfer Straße 28.02.-01.03.20

In Büddenstedt bei Helmstedt entwendeten unbekannte Täter am Wochenende einen Audi RS4 im Wert von rund 25.000 Euro aus einer Garage auf einem Privatgrundstück. Den Ermittlungen nach hatte der Besitzer seinen schwarz lackierten und über zwölf Jahre alten Pkw am Freitagmittag in der Garage in der Alversdorfer Straße abgestellt und den Diebstahl am Sonntagmorgen bemerkt. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter, die das Garagentor gewaltsam aufbrachen, vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schöningen unter Telefon 05352-951050 in Verbindung.

