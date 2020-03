POL-WOB: Stadtmitte, Ehmen, Vorsfelde: Taschendiebe sind unterwegs.

Polizei Wolfsburg

Am Wochenende wurden bei der Polizei in der Heßlinger Straße drei Taschendiebstähle angezeigt. Erbeutet wurden die Geldbörsen der Opfer. Die Polizei rät, Taschen nicht im Einkaufswagen zu lassen. Suchen Personen beim Ansprechen ihrer Opfer zu sehr die körperliche Nähe, ist Skepsis geboten. Auch nach einem scheinbar versehentlichen Rempler sollte man durchaus mal seine Taschen abklopfen. Schon das Schließen der Jackentaschen oder der am Körper getragenen Tasche bietet einen ersten Schutz, bleibt der Dieb doch über den Inhalt zunächst im Unklaren.

