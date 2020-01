Polizei Aachen

POL-AC: Bedrohung mit Messer und Nothammer: Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Am frühen Morgen des vergangenen Donnerstags (16.01.2020, 00.37 Uhr) kam es in der Scheibenstraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf es zu wechselseitigen Bedrohungen mit Messern und einem Nothammer kam. Ein handfeste Auseinandersetzung konnte durch Zeugen verhindert werden. Die Kripo hat die Ermittlungen u.a. wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen. Die Hintergründe der Streitigkeiten sind jedoch weiterhin völlig unklar.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verlauf der Streitigkeiten machen können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-33101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

