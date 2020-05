Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Update: Unbekannte werfen Brandsatz in Schule

Mindestens 20.000 Euro Sachschaden entstanden zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen bei einer Brandlegung in Munderkingen.

Am Montagmorgen stellte eine Bedienstete vor Unterrichtsbeginn an einem Gebäude in der Eugen-Bolz-Straße ein beschädigtes Fenster und einen stark verrußten Raum fest. Die hinzugerufene Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Täter von außen eine Flasche mit Brandbeschleuniger durch ein Fenster. Hierdurch fingen der Boden und das Mobiliar an zu kokeln. Der Schaden im komplett verrußten Raum dürfte mindestens 20.000 Euro betragen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und bittet unter der Telefon-Nr. 0731/1880 um Zeugenhinweise.

In Munderkingen wurden am Wochenende außerdem mehrere Gebäude in der Donaustraße, im Angerweg, in der Senfgasse, im Stadion- und Zwingerweg mit Farbe besprüht. Auch hier ermittelt die Polizei. Der Sachschaden dürfte etwa 2.500 Euro betragen.

Die Ermittler haben Erkenntnisse, dass die Brandlegung bereits in der Maiennacht verübt wurde und fragen:

- Wer hat zwischen der Nacht zum 1. Mai und Montagmorgen im Bereich Eugen-Bolz-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? - Wer kann Hinweise zu den Verdächtigen oder sonstige Hinweise geben? - Wer kann Hinweise zu den Farbschmierereien geben?

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

