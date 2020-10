Polizei Steinfurt

POL-ST: Bombenfund

Rheine (ots)

Rheine, Bereich Ferdinandstraße, Richardstraße 19.10.2020, 15:23 Uhr

Bei Bauarbeiten wurde heute eine alte Fliegerbombe aufgefunden. Das Ordnungsamt der Stadt Rheine war vor Ort, unterstützt von Polizeikräften aus dem gesamten Kreisgebiet. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt. Betroffen waren in dem festgelegten Gefahrenradius u. a. der Elisabethplatz und das Einkaufszentrum am Dorenkamp. Bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes wurde der Gefahrenbereich sukzessive geräumt. Die Veranstaltung auf dem Kirmesplatz wurde entsprechend beendet. Der Kampfmittelräumdienst klassifizierte die Fliegerbombe als nicht mehr zündfähig und nahm sich ihrer an. Durch den Einsatz kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

