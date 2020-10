POL-ST: Mettingen, Dieselkraftstoff entwendet

Polizei Steinfurt

Unbekannte Täter haben aus einer Zugmaschine 250 bis 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Lkw wurde am Samstag (17.10.) gegen 17.15 auf einem Firmengelände auf der Straße Mettinger Grenze abgestellt. Am frühen Montagmorgen, gegen 03.50 Uhr, kontrollierte der Fahrer seinen Lkw und fand dabei einen offenbar aufgebrochenen Tankdeckel vor. Wie die Täter den Kraftstoff abtransportiert haben, steht bislang nicht fest. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 330 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

