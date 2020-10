Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen-Westerbeck, Diebstahl von Kupfer

Steinfurt (ots)

Am Samstag (17.10.) wurde bei der Polizei der Diebstahl von 400 Kilogramm Kupfer angezeigt. Der Eigentümer hatte auf seinem Grundstück auf dem Dohmanns Weg mehrere größere Behälter mit Altmetall deponiert. In einem dieser Behälter verwahrte er Kupfer auf. Unbekannte Täter haben das frei zugängliche Grundstück betreten und diesen Behälter entwendet. Wahrscheinlich benutzen die Täter ein Kraftfahrzeug, um das Metall abzutransportieren. Der Wert des Kupfers lag bei etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4355.

