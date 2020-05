Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0317--Farbschmierereien in Einkaufszentrum--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, Berliner Freiheit Zeit: 23.05. bis 25.05.20, 6 Uhr

Unbekannte beschmierten am Wochenende ein Treppenhaus in einem Einkaufszentrum in der Vahr. Der Staatsschutz ermittelt, die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen bemerkten am Montagmorgen die Farbschmierereien in einem Treppenhaus im Einkaufszentrum an der Berliner Freiheit. Es handelt sich um Schriftzüge mit hautsächlich polizeifeindlichem Bezug. Die Unbekannten benutzten rote Farbe. Auf einer Stufe zum Parkdeck wurde außerdem ein Hakenkreuz geschmiert.

Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

