Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0314 --Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Stresemannstraße Zeit: 24.05.2020, 04:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Sonntag einen von zwei Männern in Hemelingen, die zuvor offenbar versucht hatten in ein Geschäft einzubrechen.

Gegen 04:00 Uhr bemerkte ein Zeuge auffällige Geräusche vor einem Geschäft in der Stresemannstraße und rief den Notruf der Polizei. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, versuchten zwei Männer zunächst zu flüchten. Einen der beiden, einen 20-Jährigen, stellten die Polizisten in der Nähe und nahmen ihn vorläufig fest. Der zweite Mann konnte fliehen. Beide hatten zuvor offenbar die Scheiben in einem Geschäft eingeschlagen, um dann dort einzusteigen. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren. Die weiteren Ermittlungen zum Fall und auch zum zweiten Täter dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell