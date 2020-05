Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0315--Einbrüche in Kindergärten und Gemeindehäuser--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen-Findorff Zeit: 20. bis 25.05.20

Bislang noch unbekannte Einbrecher verschafften sich am Wochenende in Hemelingen und Findorff Zutritt in zwei Kindergärten und ein Gemeindehaus. Ein weiterer Einbruch in eine Kirchengemeinde scheiterte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Diebe stiegen übers Wochenende in eine Kita am Mahndorfer Deich in Mahndorf ein und entwendeten eine Geldkassette. Sie flüchteten unerkannt. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen bemerkt und bei der Polizei angezeigt. In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag hebelten Unbekannte die Eingangstür eines Gemeindehauses in der Neukirchstraße in Findorff auf. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume, brachen auch im anliegenden Kindergarten diverse Türen und Schränke auf und flüchteten mit einem Tresor. Vergeblich versuchten Einbrecher in eine Kirchengemeinde in Arbergen in der Arberger Heerstraße einzudringen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch, zwei Fenster aufzuhebeln.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, erste Spuren gesichert und fragt: Wer hat am vergangenen Wochenende in Mahndorf, Arbergen und Findorff diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

