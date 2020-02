Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl in Parfümerie

Arnsberg (ots)

Nach einem Diebstahl in einer Parfümerie in der Hauptstraße sucht die Polizei nach vier unbekannten Paaren. Die vier Paare betraten am Donnerstag um 14.38 Uhr das Geschäft. Ein Paar vertiefte die Mitarbeiterin in ein Gespräch. Die anderen Täter nutzen die Ablenkung ab. Sie entwendeten hochwertige Chanel-Produkte. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als die Paare das Geschäft bereits verlassen hatten.

Täterbeschreibungen: Paar 1: Beide etwa 35 bis 40 Jahre alt Mann: südländisches Aussehen, Bart, schwarze kurze Haare, blaue Jacke, schwarze Schuhe, dunkle Bluejeans, schwarzes Shirt. Frau: dunkelblonde gesträhnte Haare, zum Zopf gebunden, schwarze Jacke mit schwarzem Fellkragen, große Tasche mit Leoparden-Muster auf der einen Seite, die andere Seite beige, schwarze Ballerina-Schuhe, möglicherweise schwanger (hat sich nach entsprechendem Pflegeprodukt erkundigt)

Paar 2: Beide ebenfalls etwa 35 bis 40 Jahre alt Mann: schwarze nach hinten frisierte Haare, hellblaue Jeans, mint-weiß-pink gemusterter Pulli, graue Jacke Frau: Mütze, Brille, schwarze Jacke mit hellem Fellkragen, dunkle Hose, schwarze Sneakers mit weiß, große schwarze Tasche

Paar 3: Beide etwa 50 Jahre alt Mann: schwarz-grau melierte schüttere Haare, grauer Bart, blauer Pulli, schwarze Jacke, helle Jeans, schwarze Schuhe, kleine schwarze Umhängetasche Frau: lange schwarze Haare zum Zopf gebunden, blaue Jacke mit hellem Fellkragen, beiger Pullover, große rote Tasche, dunkle Hose, schwarze Schuhe

Paar 4: Beide etwa 45 bis 50 Jahre alt Mann: schütteres schwarzes Haar, schwarze Jacke, korpulente Statur, mittelblauer Pulli, Jeans mit Rissen vorne, dunkle Jacke, schwarze Schuhe Frau: schwarze zum Dutt gebundene Haare, korpulente Statur, heller Pulli, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose mit dünnem weißem Streifen an der Seite, große schwarze Tasche, weiße Sneakers

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

