Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brände in der Innenstadt

Steinfurt (ots)

Am Sonntagmorgen (18.10.) ist die Polizei zu zwei Bränden in der Innenstadt gerufen worden. An der Wöstenstraße setzten unbekannte Täter zwischen 02.30 und 03.30 Uhr in einer Kleingartenanlage einen Holzunterstand in Brand. Auch ein in der Nähe stehender Baum wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht genau beziffert werden. Zwischen 03.00 und 04.00 Uhr haben Unbekannte dann auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Saerbecker Straße Mülltonnen angezündet. Die Plastiktonnen sind bei dem Brand komplett geschmolzen. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte in beiden Fällen die Brände schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell