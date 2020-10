Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Einbruch in Schule

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (15.10.2020) zwischen 16.15 Uhr und 12.30 Uhr in einer Hauptschule an der Liedekerker Straße in mehreren Büros zahlreiche Schränke und Schubladen durchsucht. Zuvor hatten sie sich gewaltsam Zugang zur Schule verschafft, sie beschädigten die Seitentür gegenüber dem Haupteingang. Über die gewaltsame Öffnung weiterer Türen gelangten sie in mehrere Büroräume. Ersten Erkenntnissen zufolge suchten sie in allen Räumen nach Wertgegenständen - und hinterließen ein entsprechendes Chaos. Nach ihrer ausgiebigen Erkundungstour flüchteten sie durch die Türen, durch die sie gekommen waren. Ob oder welche Gegenstände gestohlen wurden, dazu gibt es bisher keine Angaben. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 02551/15-4115 entgegen.

