Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Einbruch im Schwimmbad am Dobben

Nienburg (ots)

(BER) Am Montagabend, 07.09.2020, gegen 18.20 Uhr erhielt die Polizei in Nienburg den Hinweis auf einen Einbruch im Freibad am Dobben. Der verantwortliche Schwimmmeister hatte nach dem Aufschließen des Bades für die Sportvereine festgestellt, dass die Glastür des Schwimmmeisterhäuschens mittels eines Steines eingeschlagen worden war. Der Täter musste die Tat im Laufe des Tages verübt haben und ohne Beute wieder abziehen, da in dem Gebäude keinerlei Wertsachen aufbewahrt werden. Den zum Zerstören der Scheibe benutzten Stein hatte der Einbrecher in einem der Schwimmbecken entsorgt.

