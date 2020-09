Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Zwei Fahrzeuge durch eine Leiter auf der Straße beschädigt

Nienburg (ots)

(BER) Am Montagnachmittag, 07.09.2020, gegen 17.30 Uhr, wurde die Nienburger Polizei über eine auf der B6 liegende Leiter informiert. Beim Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzung warteten bereits zwei geschädigte Pkw-Fahrer auf die Beamten. Der Unfallort lag auf der Bundesstraße 6, Fahrtrichtung Bremen, kurz vor der Abfahrt "Nienburg West". Ein 50-jähriger Audi-Fahrer hatte hier den Fahrstreifen gewechselt und die Leiter auf dem linken Fahrstreifen nicht rechtzeitig sehen können. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden am Unterboden. An einem nachfolgenden VW eines 53-jährigen wurden linker Vorder - und Hinterreifen beschädigt. Noch während der Unfallaufnahme erhielt die Polizeidienststelle den Anruf einer Zeugin, die das Herabfallen der Leiter von einem Fahrzeug einer Nienburger Firma beobachtet hatte. Am 08.09.2020 wurden die Beobachtungen der Zeugin bestätigt, der Verursacher meldete sich in der Dienststelle am Amalie-Thomas-Platz und räumte ein, das Firmenfahrzeug gefahren zu haben. Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle konnte er damit nicht verhindern.

