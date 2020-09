Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer mit 209 Stundenkilometern bei Tempo 70

Schwerpunktkontrolle der Polizei Hoya

Bücken / Hilgermissen (ots)

(opp) Immer wieder ereignen sich im Bereich der Samtgemeinde Grafschaft Hoya, auf der Landesstraße 331, in dem Bereich der Schierholzer Kurven, als auch auf der K 136 in Duddenhausen/ Essener Heide schwere Verkehrsunfälle, oft unter Beteiligung von Motorradfahrern. Bei sommerlichen Temperaturen werden gerade diese beiden kurvenreichen Straßenabschnitte von auswärtigen Motorradfahrern in erheblichem Maße frequentiert, so dass unmittelbar betroffene Anwohner Beschwerde beim Landkreis oder auch bei der Polizei führen. Zur Reduzierung von eben diesen schweren, teils tödlichen Verkehrsunfällen sowie den lautstarken Motorengeräuschen erscheinen Kontrollen der Polizei an diesen Unfallschwerpunkten notwendig. Für Sonntag, 06.09.2020, 11:00 bis 16:00 Uhr, wurde daher die "Spezialisierte Kontrollgruppe Krad" an der L 331 in Heesen/Schierholz in Höhe des Dorfgemeinschaftshauses eingesetzt. Hierbei handelt es technisch versierte Polizeibeamte aus dem gesamten Bereich der Polizeidirektion Göttingen, welche mit ihrem Fachwissen und ihren technischen Gerätschaften nahezu jeden Mangel an einem Motorrad entdecken. Das Augenmerk gilt dabei insbesondere der, von Bürgern häufig beanstandeten, Lautstärke der Motorräder sowie deren nicht seltenen Bauartveränderungen. Die Polizeibeamten der "SKG Krad", welche aus dem Bereich Göttingen, Hameln, Hildesheim sowie aus Nienburg stammen fanden für ihre Kontrolle perfekte örtliche Bedingungen vor. So ließen die Kräder bei bester Witterung auch nicht lange auf sich warten. Ebenfalls vor Ort war eine Mitarbeiterin des Präventionsteams der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, welche Informationsmaterial an die zu kontrollierenden Kradfahrern weiterreichte sowie anlassbezogene Verkehrssicherheitsgespräche durchführte. Zum gleichen Zeitpunkt führten Beamte des Hoyaer Kommissariates, zusammen mit einem Mitarbeiter des Fachdienstes Straßenverkehr, eine fünfstündige Geschwindigkeitskontrolle an der K 136 in Duddenhausen, im dortigen 70er Abschnitt, durch. Die vom Messgerät des Landkreises erfassten Motorräder wurden an der Essener Heide von Beamten in einem zivilen Funkstreifenwagen angehalten. Die vom Landkreis gemessenen Pkw wurden nicht angehalten, sondern bekommen in typischer Form ihre Bescheide auf dem Postweg zugesandt. Der absolute Ausreißer im negativen Sinne war ein Bremer, welcher mit seinem Krad mit einer unfassbaren Geschwindigkeit von 209 km/h gemessen und angehalten wurde. Hierbei haben die Hoyaer Beamten von einem neuen Gesetz Gebrauch gemacht und haben hier ein Strafverfahren nach § 315d StGB, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, eingeleitet. Hierbei kommt es nicht darauf an, ein Rennen gegen Andere zu fahren, sondern Weiterhin wurde in Duddenhausen ein und derselbe Pkw-Fahrer während des fünfstündigen Einsatzes insgesamt dreimal vom Landkreis gemessen, wobei er zweimal die Geschwindigkeiten erreichte, die im Bereich eines Fahrverbotes liegen. Den Höchstwert bei den Pkw erreichte ein Pkw mit gemessenen 116 km/h. Die Wichtigkeit dieser Kontrollen dort vor Ort zeigte die Tatsache, dass sich nur ungefähr 100 Meter vom Anhalteteam der Polizei ein Motorradunfall ereignete, wobei ein 54-jähriger Achimer mit seinem Krad alleinbeteiligt nach rechts in Wegeseitenraum stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen verletzt in das Nienburger Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt wurden in Duddenhausen bei den Motorrädern neun Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bußgeldbereich sowie vier im Verwarngeldbereich geahndet. Bei den Pkw wurden 14 Fahrzeugführer im Bußgeldbereich und 28 im Verwarngeldbereich gemessen. An der L 331 in Schierholz wurden bei den Polizeibeamten der "SKG-Krad" 43 Kräder kontrolliert. Im Ergebnis wurden hierunter bei drei Krädern die Weiterfahrt untersagt und viermal eine Mängelmeldung wegen Besonderheiten an Reifen und Abgasanlage gefertigt. Bei einem Krad war die Betriebserlaubnis wegen nicht erlaubter Anbauteile erloschen und vierzehn Kradfahrern wurden wegen geringer Vergehen mündlich verwarnt. Die Kontrollen in Schierholz und in Duddenhausen wurden bei den Anwohnern in erheblichem Maße begrüßt und unterstützt.

