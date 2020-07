Polizei Hagen

POL-HA: PKW an der Neue Straße in Brand geraten

Hagen (ots)

Freitagabend, gegen 20.50 Uhr, erhielten Polizei und Feuerwehr einen Einsatz zu einem Fahrzeugbrand an der Neue Straße. Auf der Straße stand der graue VW eines 37-Jährigen in Flammen. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Konkrete Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Als Brandursache lag mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt vor. Am Auto entstand Totalschaden. Zudem wurde die Fahrbahndecke beschädigt. Die Straße musste während der Löscharbeiten für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

