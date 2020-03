Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lehre: Polo-Fahrer mit 2,72 Promille aus dem Verkehr gezogen

Wolfsburg (ots)

Lehre, Boimstorfer Straße 06.03.20, 02.45 Uhr

Gerade noch rechtzeitig wurde in der Nacht zum Freitag in Lehre ein 56 Jahre alter Polo-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Alkoholtest bei dem aus der Einheitsgemeinde Lehre stammenden Fahrer hatte 2,72 Promille ergeben. Einer Polizeistreife aus Königslutter war der 56-Jährige um 02.45 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Wendhausen beim Linksabbiegen in die Boimstorfer Straße aufgefallen. Die Beamten überprüften den Polo-Fahrer, da dieser beim Fahren auf die Gegenfahrbahn geriet. Schon beim Anhalten kam den Polizisten aus dem Fahrzeug starker Alkoholgeruch entgegen und im Innern wurden drei augenscheinlich leere Bier-Dosen entdeckt. Nach dem Alkoholtest wurde von dem 56-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten untersagten das weitere Führen von Kraftfahrzeugen und stellten den Führerschein des Fahrzeugführers sicher. Zum Glück ist nicht mehr passiert, so ein Beamter abschließend. Ab 1,1 Promille sind Kraftfahrzeugführer absolut fahruntüchtig.

