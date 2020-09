Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen- Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Nienburg (ots)

(BER) Am Montagmorgen, 07.09.2020, gegen 05.15 Uhr, ereignete sich in der Langen Straße in Landesbergen ein Auffahrunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 41-jähriger Mann aus Uchte wollte mit seinem Transporter von der B 215 in die Straße Schäferrusch abbiegen. Eine 56-jährige Frau aus Landesbergen bemerkt zu spät, dass das Abbiegen aufgrund Gegenverkehrs nicht möglich war und fuhr auf den Transporter auf. Beide Verkehrsteilnehmer wurden verletzt, der Fahrer des vorderen Fahrzeuges musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden VW entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

