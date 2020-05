Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Babynahrung gestohlen und Verkäuferinnen verletzt: Täterhinweise nach räuberischem Diebstahl erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Ein unbekannter Täter wurde am gestrigen Mittwochmorgen in einem Discounter im Kasseler Stadtteil Niederzwehren von einer Verkäuferin beim Diebstahl von Babynahrung ertappt. Als sie den Dieb ansprach, schubste er die Frau und zwei weitere hinzugeeilten Mitarbeiterinnen des Marktes weg, um mit seiner Beute zu flüchten. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls sowie Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Polizisten des Reviers Süd-West berichten, war es gegen 10:40 Uhr zu dem Diebstahl in der Frankfurter Straße, gegenüber der Leuschnerstraße, gekommen. Die Mitarbeiterin des Discounters hatte den Mann beobachtet, wie er einen Beutel mit Babynahrungspulver unter seine Jacke gesteckt hatte. Anschließend versuchte er, den dazugehörenden, leeren Karton in einem Regal zu verstecken. Nachdem sie dem Dieb mit ihren hinzugekommenen Kolleginnen angekündigt hatte, nun die Polizei zu rufen, stieß er die Frauen beiseite und rannte danach aus dem Geschäft. Dabei erlitten die Verkäuferinnen im Alter von 19, 22 und 39 Jahren leichte Verletzungen. Die sofortige Fahndung der Polizei nach dem Täter, der auf der Frankfurter Straße in Richtung Auestadion geflüchtet war, verlief ohne Erfolg. Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, kräftige Figur, kurze schwarze Haare, dunkler Drei-Tage-Bart, gebräunter Teint, trug eine olivfarbene Bomberjacke und eine gleichfarbige Hose, südländisches Erscheinungsbild.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell