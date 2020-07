Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Heidelberg-Bergheim (ots)

Eine leichtverletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag im Stadtteil Bergheim. Eine 76-jährige Frau war kurz vor 13 Uhr mit ihrem Nissan Micra in der Kurfürstenanlage vom Adenauerplatz in Richtung Römerkreisel unterwegs. An der Einmündung zur Kleinschmidtstraße wollte sie nach links in die Kleinschmidtstraße einbiegen und übersah einen entgegenkommenden 42-jährigen Volvo-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer des Volvo leichte Verletzungen im Brustbereich, begab sich jedoch selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf fast 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell