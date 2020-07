Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule

Zeugen gesucht!

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen stellte ein Spaziergänger gegen 00:25 Uhr fest, dass in der Norbert-Preis-Schule in der Kirchenstraße eine Kellertür offenstand und das Licht eingeschaltet war. Durch das Polizeirevier Neckargemünd wurde die Schule, zusammen mit der Polizeihundeführerstaffel durchsucht. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der oder die Täter ein Kellerfenster mit einem Stein eingeworfen, die Schule hierdurch betreten und durch die besagte Kellertür schließlich wieder verlassen hatten. Ob etwas entwendet worden ist, muss im Rahmen der Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd geklärt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, oder im Laufe des Montagabends verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben, werden gebeten, diese unter der Rufnummer 06223/9254-0 mitzuteilen.

