Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Zusammenstoß auf der Südtangente - Zeugen gesucht

Mannheim-Lindenhof (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam es am Montagnachmittag auf der Südtangente im Stadtteil Lindenhof. Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer war kurz nach 17 Uhr auf der linken Geradeausspur der Südtangente in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Zugleich befuhr eine 32-jährige Hyundai-Fahrerin die Gontardstraße in Richtung Südtangente und wollte an der ampelgeregelten Einmündung auf die Südtangente in Richtung Ludwigshafen einbiegen. Dabei kam es, trotz Ausweichmanöver des Mercedes-Fahrers zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Unfallbeteiligten gaben unterschiedliche Schilderungen des Unfallgeschehens ab. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell