Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Heckenbrand in Weil der Stadt

Verkehrsunfall in Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Heckenbrand in Weil der Stadt

Ein 13-jähriger Junge verursachte am 28.12.2019 gegen 16:30 Uhr in Weil der Stadt einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Der Junge zündete in der "Alte Renninger Straße", im heimischen Garten, einen Feuerwerkskörper. Der brennende Feuerwerkskörper flog in die Hecke des angrenzenden Grundstücks, woraufhin 5 Thujas in Brand gerieten. Das Feuer konnte durch die Anwohner bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden, sodass ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude glücklicherweise verhindert werden konnte. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 32 Wehrleuten am Einsatzort.

Auffahrunfall in Leonberg

Zwei beschädigte Fahrzeuge, ein Gesamtschaden von 15.000 EUR und eine leicht verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am 28.12.2019 gegen 13:00 Uhr auf der Südrandstraße in Leonberg ereignete. Eine 48-jährige Fahrzeuglenkerin wartete an der roten Lichtzeichenanlage auf Höhe der Bruckenbachstraße. Der 44-jährige Lenker eines Wohnmobils befuhr die Südrandstraße in Fahrtrichtung Stuttgart und fuhr infolge Unachtsamkeit auf den Ford der 48-Jährigen auf. Durch diesen Aufprall wurde die 8-jährige Beifahrerin leicht am Fuß verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell