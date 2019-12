Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle auf der BAB 81, in Ludwigsburg und Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

BAB 81, Gemarkung Möglingen: Auffahrunfall

Ein 27 Jahre alter Fahrer eines VW Golf war am Samstagmittag auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd übersah er gegen 13:15 Uhr vermutlich infolge Unachtsamkeit, dass eine vor ihm fahrende 47 Jahre alte Fahrerin eines Audi A 6 verkehrsbedingt stark abbremsen musste und fuhr dieser ins Heck. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Korntal-Münchingen BAB 81: Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten

Am Samstag, gegen 00:00 Uhr befuhr ein 43 Jahre alter Fahrer eines Smart die Überleitung der Bundesstraße 10 von Stuttgart kommend auf die Autobahn 81 in Richtung Heilbronn. In der Überleitung musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender 22 Jahre alter Fahrer eines Ford Fiesta zu spät und fuhr von hinten auf den Smart auf. Der Fahrer des Ford Fiesta und seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Ford Fiesta war nach dem Unfall so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 7000 Euro.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel mit leicht verletzter Person

Am Samstag gegen 01:36 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Seat Fahrer die Friedrichstraße und wechselte trotz durchgezogener Linie die Fahrspur nach links. Dabei übersah er den neben ihm fahrenden 37-jährigen VW Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß verletzte sich eine 67 Jahre alte Mitfahrerin im VW. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Seat Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weswegen bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise etwa 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sindelfingen: Verkehrszeichen beschädigt

Der 20-jährige Fahrer eines Mercedes bog am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr von der Mercedesstraße nach links in die Hans-Martin-Schleyer-Straße ab. Vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit brach während des Abbiegevorgangs das Fahrzeugheck aus. Der Pkw überfuhr in der Folge einen Fahrbahnteiler sowie ein dortiges Verkehrszeichen und kam im Gegenverkehr zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 5.500 Euro. Der Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen (Tel. 07031 6970) zu melden.

