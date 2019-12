Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Seat angefahren

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz neben der Seniorenresidenz in der Böblinger Straße in Ramtel hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 12:20 und 13:00 Uhr beim Rangieren einen dort abgestellten Seat angefahren. Obwohl er dabei etwa 1.500 Euro Sachschaden anrichtete, machte er sich anschließend aus dem Staub. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

