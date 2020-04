Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Issum (ots)

Mit schweren Verletzungen mussten am Donnerstagmorgen, 23.04.2020, die beiden Beteiligte eines Verkehrsunfalls im Ortsteil Sevelen in das Krankenhaus gebracht werden. Eine 79 Jahre alte Autofahrerin aus Issum war gegen 08:40 Uhr auf der Holthuyser Straße unterwegs und wollte die Issumer Straße geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 48 Jahre alten Autofahrerin aus Geldern, die auf der Issumer Straße in Richtung Aldekerk unterwegs war. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeug auf den Grünstreifen bzw. in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die 48-jährige wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Die Polizei hat zur Unterstützung der Unfallaufnahme eine Drohne eingesetzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer von zwei Stunden gesperrt. (SI)

