POL-ST: Laer, Diebstahl aus Garage

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Donnerstag (15.10.2020), zwischen 19.00 Uhr und 04.20 Uhr, gewaltsam Zugang zur Garage eines Einfamilienhauses am Kettelerweg verschafft und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Die Diebe brachen augenscheinlich eine Holztür auf, entsprechende Hebelspuren waren vorhanden. Durch die Tür gelangten die Täter in den Garten und dann in die Garage. Laut dem Geschädigten ließen sie ein schwarzes Damenrad sowie mehrere Werkzeuge und Geräte mitgehen. Hinweise zu den Tätern konnte der Geschädigte nicht geben. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 02551/15-4115.

