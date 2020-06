Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.06.2020 gegen 14:10 Uhr beschädigte, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim verkehrsbedingten Ausweichen in eine Parklücke, den am Fahrbandrand abgestellten VW Passat des Geschädigten, in der Hauptstraße in Freinsheim. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Unfallgeschehen konnte durch einen unbeteiligten Zeugen beobachtet werden, welcher den geschädigten PKW Eigentümer informierte. Laut Unfallzeuge soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen BMW X5, mit dem Teilkennzeichen DÜW-M, handeln. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde vermutlich an der rechten Seite des Hecks be-schädigt. Der geparkte PKW des Geschädigten wurde an der linken Front beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de

