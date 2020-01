Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Parkende Fahrzeuge durchwühlt

Erkelenz-Granterath (ots)

Zwei an der Straße In Granterath parkende Fahrzeuge wurden in der Nacht zu Freitag, 10. Januar, durch unbekannte Personen geöffnet. Diese suchten im Innenraum offensichtlich nach Diebesgut. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Aus einem Pkw, der an der Straße Grüner Weg stand, wurden in derselben Nacht Werkzeuge entwendet.

