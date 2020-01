Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Büroräume

Übach-Palenberg (ots)

Indem sie ein Fenster aufbrachen, drangen Unbekannte in Büroräume an der Straße Grüner Weg ein. Sie stahlen aus dem Gebäude einen Tresor. Die Tat wurde in der Nacht zu Freitag, 10. Januar, begangen.

