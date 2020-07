Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen konnte vergangene Woche einen Täter stellen, dem mehrere Diebstähle aus Pkw und weitere Versuchstaten an der Schwedenschanze, Hohenfeldstraße und Quellenweg in Lingen nachgewiesen werden konnten. Beim Täter wurde mögliches Diebesgut (siehe Fotos) beschlagnahmt, was offensichtlich aus den Fahrzeugen stammt. Die Eigentümer dieser Gegenstände werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

