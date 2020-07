Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrradeigentümer gesucht

Lingen (ots)

Am Samstag gegen 23:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger einer Funkstreife mit, dass zwei Personen in der Ludwigstraße in Lingen vier Fahrräder transportieren würden. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle der beiden männlichen Personen, konnten mehrere Fahrräder sichergestellt werden (siehe Foto). Die Eigentümer der Räder werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

