Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

In der Nacht von Dienstag (13.10.), 22.30 Uhr, auf Mittwoch (14.10.), 05.30 Uhr, ist an der Gravenhorster Straße ein blauer VW Passat beschädigt worden. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht am Fahrbahnrand der Gravenhorster Straße in Fahrrichtung Gravenhorst, Höhe Hausnr. 66. Die Beschädigungen befinden sich an der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell