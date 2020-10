POL-ST: Nordwalde, Anruf von "falschem Polizisten"

Polizei Steinfurt

Nach den betrügerischen Anrufen "falscher Polizisten" in Rheine und Lengerich in der vergangenen Woche sowie Anfang dieser Woche gibt es einen weiteren Fall in Nordwalde. Ein 83-Jähriger meldete der Polizei, er sei am Dienstagabend (13.10.2020) von einer unbekannten Person angerufen worden sei, die sich als Polizeibeamter ausgab. Der Betrüger behauptete, das Geld auf dem Konto des 83-Jährigen sei in Gefahr. Er solle einen fünfstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto überweisen, um das Geld vor Kriminellen in Sicherheit zu bringen. Der 83-Jährige ging nicht auf die Vorschläge des "falschen Polizisten" ein und zeigte den Betrugsversuch bei der Grevener Polizei an.

