Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Dutum, mehrere Autoaufbrüche

Rheine (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (15.10.2020) hat es in der Wieckstraße mehrere Pkw-Aufbrüche gegeben. In der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr zerstörten Unbekannte die vordere, linke Scheibe eines weißen Firmen-Transporters. Gestohlen wurde aus dem VW augenscheinlich nichts. In derselben Nacht, der Zeitraum kann auf 23.30 Uhr (14.10.2020) bis 07.50 Uhr (15.10.2020) eingegrenzt werden, schlugen Unbekannte die Fahrertürscheibe eines schwarzen Audi-Jeeps ein. Entwendet wurde offensichtlich auch hier nichts. Der dritte Fall ereignete sich zwischen 20.15 Uhr (14.10.2020) und 07.30 Uhr (15.10.2020). Autoaufbrecher schlugen an einem grauen VW die Scheibe vorne rechts ein. Auch in diesem Fall gingen die Täter jedoch leer aus. Hinweise zu den Kfz-Aufbrüchen nimmt die Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215 entgegen.

