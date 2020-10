Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Kleingartenanlage

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Dienstag (13.10.2020), 14.00 Uhr, und Mittwoch (14.10.2020), 16.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Laube sowie zu einer Gartenhütte in einer Kleingarten-Parzelle an der Parkstraße verschafft. Den Spuren zufolge entfernten die Täter das Schloss zur Gartenhütte - vermutlich mit einem Schraubenzieher, der am Tatort zurückblieb. Darüber hinaus beschädigten sie das Schloss zur Laube sowie ein in die Eingangstür eingelassenes Fenster. Nach Angaben des Geschädigten stahlen die Diebe aus beiden Hütten mehrere Werkzeuge sowie ein Fernglas. Ob noch mehr entwendet wurde, ist noch nicht klar. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Daher bittet die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 05971/938-4215.

