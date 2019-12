Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Außenspiegel erfasst Kinder, Fahrer fährt weiter

Hördt (ots)

Ein 11-jähriges Mädchen und ein gleichaltriger Junge seien am Dienstag, gegen 13:30 Uhr auf dem Gehweg die Klosterstraße in Richtung Rheinstraße gelaufen. Ein von hinten kommender dunkelblauer Kombi habe die beiden Kinder mit dem rechten Außenspiegel am Ellenbogen erfasst, wodurch die Kinder leicht verletzt wurden. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort und bog nach links in die Gartenstraße ab.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 mit der Polizei in Germersheim in Verbindung zu setzen.

