Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Kiosk

Greven (ots)

Bargeld, Tabakwaren und Handyzubehör sind das Diebesgut von unbekannten Tätern, die in der Zeit von Mittwoch (14.10.2020), 20.00 Uhr, und Donnerstag (15.10.2020), 06.00 Uhr, in einen Kiosk an der Grabenstraße eingestiegen sind. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Verkaufsraum des Kiosks. Dort ließen sie Bargeldbetrag und weitere Wertsachen mitgehen. Darüber hinaus durchsuchten sie mehrere Regale und öffneten verschlossene Pakete. Eine Täterbeschreibung oder andere Hinweise auf den Einbruch gibt es bisher nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02571/928-4455.

