POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Eine 80-jährige Frau aus Rheine ist am Dienstag (13.10.2020) gegen 16.00 Uhr auf der Breiten Straße/Ecke Michaelstraße von ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war auf der Breiten Straße in Richtung Lindenstraße unterwegs. Als sie nach links in die Michaelstraße abbiegen wollte, übersah sie einen 35-jährigen Autofahrer aus Rheine, der gerade im Begriff war, die Fahrradfahrerin zu überholen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte diese kein Handzeichen zur Einleitung des Abbiegens gegeben. Die 80-jährige erschrak und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer. Der 35-jährige Rheinenser konnte ausweichen. Zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Die 80-jährige Frau musste anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

