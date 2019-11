PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg Weilburg am 15.11.2019

Limburg (ots)

1. Einbruch in Kindertagesstätte, Weilburg, Wilhelmstraße, Nacht zum 14.11.2019

(ho)Gestern Morgen wurde in der Wilhelmstraße in Weilburg der Einbruch in die dortige Kindertagesstätte festgestellt. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag Zugang zum Gelände. Dort schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein und drangen auf diese Weise in die Räume der Kindertagesstätte ein. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen und flüchteten schließlich mit zwei Geldkassetten, in denen sich eine geringe Menge Bargeld befand. Der Sachschaden den die Täter hinterließen ist jedoch deutlich höher und wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Bad Camberg, Röntgenstraße, 14.11.2019

(ho)Im Verlauf des gestrigen Donnerstags sind Unbekannte in der Röntgenstraße in Bad Camberg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter drangen zwischen 12.00 Uhr und 19.20 Uhr in den Garten des Hauses ein und brachen dort die Terrassentür auf. Im Gebäude suchten sie anschließend nach Wertsachen und fanden mehrere Schmuckstücke und etwas Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher anschließend vom Tatort. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 1.600 Euro. Auch in diesem Fall ermittelt die Limburger Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Zigaretten aus Geschäft gestohlen, Bad Camberg, Caspar-Hofmann-Straße, 15.11.2019

(ho)In der vergangenen Nacht waren die Zigaretten in einem Geschäft im alten Bahnhofsgebäude am Bahnhof in Bad Camberg Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und öffneten anschließend das Fenster. Im Verkaufsraum des Geschäftes nahmen die Täter Bargeld und Zigaretten an sich, mit denen sie schließlich die Flucht ergriffen. Die Höhe des Schadens konnte bisher noch nicht beziffert werden. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Randalierer richtet Sachschaden an, Bad Camberg, Frankfurter Straße, 15.11.2019, gg. 00.15 Uhr

(ho)Ein 37-jähriger Mann hat in der vergangenen Nacht in einer Gaststätte in Bad Camberg randaliert und dabei einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Gegen 01.15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass der äußerst aggressive Mann ausrasten und den Laden auseinandernehmen würde. Dabei soll der 37-Jährige auch eine Flasche benutzt haben, durch die jedoch glücklicherweise niemand verletzt wurde. Einer Streifenwagenbesatzung der Limburger Polizei gelang es schließlich die Lage zu beruhigen und den Randalierer nach Hause zu schicken. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet. Der Schaden den er hinterließ wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

5. Unfallverursacher flüchtet, Limburg, Sainte-Foy-Straße, 14.11.2019, 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in der Sainte-Foy-Straße in Limburg ist gestern im Verlauf des Tages an einem geparkten Ford Focus ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Der Wagen war auf dem Parkplatz vor der Markthalle abgestellt und wurde vermutlich von einem anderen Pkw angefahren. Dabei wurde der Ford an der hinteren, linken Fahrzeugecke beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweisgeber, die Angaben zum Verursacher des Unfalles machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg, unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

6. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche im Bereich Limburg-Weilburg: Mittwoch: Gemarkung Limburg, Bundesstraße 49, Ahlbacher Spange, Richtung Weilburg Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

